Иран пригрозил Израилю ответом за нападение на базу в Сирии
14:49, 17 апреля 2018Мир
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"Тель-Авив будет наказан за его агрессивные действия", - сообщил представитель МИД Ирана. При этом точных данных о том, кто совершил атаку, нет.
Иллюстрация / REUTERS
Иран в очередной раз пригрозил Израилю жесткой реакцией на возможный авиаудар по сирийской базе с беспилотниками. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гассеми.
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"Тель-Авив будет наказан за его агрессивные действия. Оккупантский режим рано или поздно получит соответствующий ответ на свои действия", - сказал министр, передает РБК.
В ночь на 17 апреля сирийская авиабаза Шайрат в Хомсе подверглась ракетному обстрелу. Пентагон уже выступил с заявлением о том, что США не ведут военных действий в этом регионе страны.
По данным СМИ, сирийские военные считают, что за ракетной атакой стоит Израиль, поскольку военные самолеты вошли в сирийское воздушное пространство со стороны Ливана. В армии Израиля заявляют, что не располагают информацией об ударах в Сирии.
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