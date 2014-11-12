В Польше полиция задержала около 300 человек после беспорядков в День независимости

Об этом сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе полиции.

Министр внутренний дел Польши Тереса Пьотровська на пресс-конференции в Варшаве положительно оценила действия правоохранителей и назвала их эффективными.

"Я довольна результатами операции. Следила за ней от начала до конца. Хочу поблагодарить всех правоохранителей, которые принимали в ней участие", - сказала она.

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Министр отметила, что уже посетила в больнице правоохранителей, раненых во время вчерашних столкновений, и заявила, что каждый хулиган за свои поступки должен быть "строго наказан".

По данным полиции, в результате вчерашних беспорядков пострадали более 50 правоохранителей, более десяти из которых еще остаются в больницах.

"В отделения полиции было доставлено 276 человек, 199, был задержан", - отметила пресс-служба полиции в своем итоговом отчете.

Комендант польской полиции Марек Дзялошинский сказал на сегодняшней пресс-конференции, что правоохранители продолжают задерживать хулиганов совместно с коллегами из других регионов Польши, куда они возвращаются из Варшавы.

Он отметил, что полиция использовала водометы со специальной краской, которая позволит идентифицировать участников беспорядков.

Также Дзялошинский отметил, что за безопасностью участников более 700 мероприятий по случаю Дня независимости Польши следили несколько тысяч правоохранителей по всей стране, добавив, что, кроме Варшавы, незначительные инциденты имели место только в Кракове и Вроцлаве, где было задержано около 10 хулиганов.

По данным полиции, в Варшаве хулиганы, среди которых были псевдофутбольні болельщики, кроме камней, петард, файеров, бросали в правоохранителей также "коктейли молотова".

Комендант столичной полиции Михал Домарадський заявил на пресс-конференции, что инциденты в Варшаве 11 ноября из года в год "имеют все меньший масштаб", а пресс-секретарь польской полиции Мариуш Соколовский назвал в эфире TVN24 вчерашнее празднование Дня независимости в Варшаве "самым спокойным за последние годы".

В службе скорой помощи польской столицы сообщили, что после вчерашних беспорядков в больницы было доставлено 30 человек, среди которых 17 правоохранителей и двое несовершеннолетних.

Собеседник агентства отметил, что все они получили травмы легкой или средней тяжести. "Не было ни одного сообщения о тяжелые травмы или ситуации угрозы для жизни", - отметили агентству.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 ноября, в столице Польши состоялся ряд мероприятий по случаю 96-й годовщины независимости страны.

Столкновения возникли на пути следования организованного патриотически-националистическими организациями "Марша независимости". По данным полиции, группа из нескольких сотен хулиганов, которые сначала шли в колонне вместе с другими участниками манифестации, позже начали атаковать правоохранителей.

В прошлом году во время "Марша независимости" полиция задержала более 70 хулиганов, которые, среди прочего, атаковали камнями, петардами и файерами посольство России в Польше.