Скрипали выжили после отравления благодаря дождю и наемнику-неумехе - СМИ

11:44, 15 апреля 2018
Мир
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Дом Сергея Скрипаля в Солсбери / фото REUTERS

Как передает ТСН.uа, об этом пишет издание The Sun со ссылкой на слова советского ученого Вила Мирзаянова, рассказавшего миру о "Новичке" и программе СССР по разработке химического оружия. 

"Вещество использовалось, когда было достаточно туманно и сыро – в воздухе находились капли воды. Его можно использовать только в сухую погоду", - отметил Мирзаянов.

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Он также подчеркнул, что "нужно быть идиотом", который ничего не знает о химическом оружии, чтобы использовать "Новичок" в таких погодных условиях.

"Если вы бросите его в воду, то через несколько часов никаких следов вещества не останется. Он растворяется в воде", - сказал Мирзаянов изданию.

Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены "Новичком" 4 марта в британском городе Солсбери. После этого долгое время они находились в больнице в критическом состоянии. 

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Теги: #Сергей Скрипаль#отравление Скрипаля#вещество Новичок