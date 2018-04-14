Совет Безопасности ООН отклонил подготовленную Россией резолюцию по Сирии

Проект резолюции осуждал ракетный удар по Сирии, а США и союзников обвинял в «нарушении международного права и Устава ООН».

Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию, подготовленную Россией, в которой осуждаются атака по военным объектам в Сирии коалицией США, Великобритании и Франции.

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Как сообщает Reuters, за документ проголосовали Россия, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре делегации не поддержали голосование.

Проект резолюции осуждал ракетный удар по Сирии, а США и союзников обвинял в «нарушении международного права и Устава ООН».

Кроме того, в резолюции Россия требовала «прекратить агрессивные действия в отношении сирийской стороны» и «воздержаться от дальнейшего использования силы».

Как сообщал УНИАН, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. Такие действия союзники предприняли после того, как армия Башара Асада в очередной раз применила химическое оружие, в результате которого погибли гражданские лица.

В поддержку действий союзников выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Европейского Совета Дональд Туск и другие мировые политики.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности продолжать осуществлять меры против режима Асада в случае появления новых химических атак против гражданских лиц. В свою очередь Россия инициировала созыв Совета безопасности ООН для обсуждения сирийского вопроса.