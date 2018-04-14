Столтенберг: действия США и союзников в Сирии одобряют все страны-члены НАТО

Генсек отметил, что, несмотря на дипломатические усилия, сирийский режим продолжает использовать химическое сбоя против собственного народа.

По результатам экстренного заседания Североатлантического альянса (НАТО) все страны-члены договора одобрили действия США и союзников относительно ударов по объектам химической инфраструктуры в Сирии.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом в субботу по завершению внеочередного заседания Северо-Атлантического Совета заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Все союзники НАТО выразили свою полную поддержку действиям, направленным на ограничение способности сирийского режима использовать химическое оружие и предотвращение последующих химических атак», - отметил Столтенберг.

По его словам, в ходе заседания Совета, США, Великобритания и Франция проинформировали союзников о совместной военной операции в Сирии и о дополнительных невоенных мерах, направленных на усиление Конвенции о запрете химического оружия.

«Три союзника подчеркнули, что значительное количество информации свидетельствует о том, что за атаку на гражданских в Думе 7 апреля, в которой было убито много детей, женщин и мужчин, несет ответственность сирийский режим. Они также четко отметили, что сегодняшние военные действия были направлены на ограничение возможностей сирийского режимау и невозможность изготовления и использования химического оружия. Они отметили, что использованию силы не было альтернативы», - сказал генсек НАТО.

При этом Столтенберг выразил убеждение, что ответственные за химические атаки должны быть привлечены к ответственности. «НАТО последовательно осуждает использование химического оружия как угрозы международному миру и безопасности», - подчеркнул он.

Генсек отметил, что, несмотря на дипломатические усилия, сирийский режим продолжает использовать химическое оружие против собственного народа.

«Мы призываем всех членов Совета Безопасности ООН придерживаться взятых обязательств. В то же время мы призываем всех, кто поддерживает сирийский режим, особенно, Россию, проявить ответственность, чтобы гарантировать, что сирийский режим конструктивно принимает участие в женевском процессе, возглавляемом ООН», - заявил Столтенберг.

Он также акцентировал на том, что альтернативы военным действиям не было, и не считает, что ночные ракетные удары могут подорвать дипломатические усилия, направленные на решение ситуации в Сирии. «Мы поддерживаем мирный процесс, возглавляемый ООН, нет военного решения конфликта в Сирии...Мы поддерживаем действия прошлой ночи», - подчеркнул генсек НАТО.

При этом Столтенберг отметил, что до прошлой ночи, когда были нанесены ракетные удары, «союзники по НАТО исчерпали все возможные пути решения этого вопроса через Совет Безопасности ООН дипломатическими усилиями».

«Но когда это было заблокировано Россией, не было другой альтернативы, чем реагировать так, как реагировали союзники минувшей ночью», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. Такие действия союзники осуществили после того, как армия БашараАсада в очередной раз применила химическое оружие, в результате чего погибли гражданские лица.