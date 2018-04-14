Трамп заявил о готовности продолжать отвечать на химические атаки режима Асада

Президент США подчеркнул необходимость сдерживать потуги сирийского режима в применении химического оружия.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности продолжать предпринимать меры против режима президента Сирии Башара аль-Асада в случае появления новых химических атак против гражданских лиц.

Об этом глава Белого дома сказал, объявляя о проведении совместной операции с Францией и Британией против режима президента Сирии, говорится в сообщении Белого дома.

"Я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов осуществить точные удары по целям, связанным с боевым химическим потенциалом сирийского диктатора Башара аль-Асада", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что операция осуществлялась совместно вооруженными силами Великобритании и Франции.

"В прошлую субботу режим Асада снова применил химическое оружие, чтобы осуществить массовое убийство невинных гражданских. На этот раз в городе Дума неподалеку от сирийской столицы Дамаска", - напомнил Трамп.

"Злостная и жалкая атака оставила матерей и отцов, младенцев и детей убиваться в муках и задыхаться от нехватки воздуха. Это не действия мужчины - это преступления монстра", - подчеркнул президент США.

"Цель наших мер заключается в установлении прочного сдерживающего фактора против производства, распространения и применения химического оружия", - пояснил Трамп.

По его словам, стратегия сдерживания отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

"Общий ответ Америки, Великобритании и Франции на указанные злодеяния объединит все инструменты наших национальных мощностей - военных, экономических и дипломатических", - заявил Трамп.

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"Мы готовы поддерживать меры по реагированию, пока сирийский режим не прекратит применение запрещенных химических веществ", - отметил глава Белого дома.

"Я также в этот вечер имею сообщение к двум правительствам, наиболее ответственным за поддержку, вооружение и финансирование преступного режима Асада. У Ирана и России я спрашиваю: что за государство хочет быть связанным с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей?", - сказал Трамп.

Президент США считает, что выводы в отношении стран в мире можно делать на основе друзей, с которыми они имеют дело.

"Ни одно государство не может иметь успеха в долгосрочной перспективе путем содействия недостойным режимам, грубым тиранам и убийцам диктаторам", - подчеркнул Трамп.

"В 2013 году президент Путин и его правительство пообещали миру, что они гарантируют ликвидацию сирийского химического оружия. Последняя атака Асада и сегодняшний ответ - являются прямым результатом неспособности России сдержать обещание", - подчеркнул президент США.

"Россия должна решить, продолжит ли она этот темный путь, или присоединится к цивилизованным государствам как сила, которая выступает за стабильность и мир. Надеюсь, что однажды мы поладим с Россией, и может даже с Ираном", - добавил Трамп.

Как сообщал УНИАН, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием.