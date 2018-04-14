Удар по Сирии: появились первые видео

Также, Елисейский дворец опубликовал видео вылета ВВС для удара по Сирии.

Очевидцы стали выкладывать в Сети первые видеозаписи ударов США, Франции и Великобритании по Сирии.

На кадрах видны летящие ракеты и отдельные взрывы.

Video showing the moment tomahawk cruise missiles impacted a research facility in #Syria. pic.twitter.com/MeTNGPQqHj — Strategic Sentinel (@StratSentinel) April 14, 2018

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Также, Елисейский дворец опубликовал видео вылета самолетов, которые принимают участие в ударах США и Великобритании по Сирии, передает РБК.

На кадрах видно, как истребители и другие самолеты двигаются по взлетно-посадочной полосе.

Кроме того, показано как один из истребителей взлетает.

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIOpic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) April 14, 2018

На странице в Twitter президента Франции Эммануэля Макрона опубликована фотография, на которой он отдает приказ об ударе по Сирии.

"В субботу, 7 апреля 2018 года, в сирийской Думе десятки мужчин, женщин и детей были уничтожены химическим оружием. Красная линия была пересечена. Поэтому я приказал французским вооруженным силам вмешаться", - говорится в комментарии по фотографии.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести "точечные удары" по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийской Думе.

Трамп также обратился к Ирану и России, назвав их "наиболее ответственными за поддержку, снабжение и финансирование" режима президента Сирии Башара Асада.

Трамп подчеркнул, что удары являются прямым результатом неспособности России удержать Асада от использования химического оружия.