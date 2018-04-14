Удар по Сирии: появились первые видео

06:20, 14 апреля 2018
Мир
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На кадрах видны летящие ракеты и отдельные взрывы.

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Также, Елисейский дворец опубликовал видео вылета самолетов, которые принимают участие в ударах США и Великобритании по Сирии, передает РБК.

На кадрах видно, как истребители и другие самолеты двигаются по взлетно-посадочной полосе.

Кроме того, показано как один из истребителей взлетает.

На странице в Twitter президента Франции Эммануэля Макрона опубликована фотография, на которой он отдает приказ об ударе по Сирии.

"В субботу, 7 апреля 2018 года, в сирийской Думе десятки мужчин, женщин и детей были уничтожены химическим оружием. Красная линия была пересечена. Поэтому я приказал французским вооруженным силам вмешаться", - говорится в комментарии по фотографии.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести "точечные удары" по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийской Думе.

Трамп также обратился к Ирану и России, назвав их "наиболее ответственными за поддержку, снабжение и финансирование" режима президента Сирии Башара Асада.

Трамп подчеркнул, что удары являются прямым результатом неспособности России удержать Асада от использования химического оружия. 

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Теги: #Сирия