Задержку удара по Сирии объяснили ограниченными военными возможностями союзников США

Чтобы нанести удар по силам Асада, американцам нужно преодолеть сирийскую систему ПВО, которую Россия тщательно выстраивала последние несколько лет.

У Центрального командования США в достатке сил и средств для удара по Сирии, но воевать с Россией Пентагон не собирается. Российские военные, в свою очередь, готовы "стерпеть и не отвечать", если "наказание Асада" сведется к массированному, но одноразовому удару крылатыми ракетами Tomahawk, как это уже было в апреле 2017-го после применения зарина авиацией Асада в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб.

Об этом пишет обозреватель Новой газеты Павел Фельгенгауэр. Он отметил, что военные возможности союзников США ограничены.

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"Крылатые ракеты Tomahawk, впрочем, есть только у британского флота, и то немного. Остальные союзники могут применить только авиацию, а для этого сначала американцы должны «открыть небо» в Сирии, разгромив и подавив сирийскую систему ПВО, которую Россия тщательно выстраивала последние несколько лет", - пишет он. По словам эксперта, вероятная гибель российских военных специалистов при таком сценарии "может привести к неуправляемой эскалации конфликта".

"В Москве, похоже, не очень даже понимают, откуда ждать удара, и потому зачем-то отслеживают передвижения ядерного авианосца «Гарри Трумэн», который вышел из Норфолка и направляется в Персидский залив, куда должен прийти в мае, когда ситуация с Думой уже разрешится так или иначе", - говорится в статье.

"Впрочем, Трамп явно настроен серьезно, и какой-то удар будет нанесен. Причем главная цель, наверное, не Асад, а Путин, которому Трамп, считающий себя мастером заключать сделки, явно пытается таким силовым путем навязать подходящее широкомасштабное соглашение", - подчеркнул Фельгенгауэр.

Как сообщал УНИАН, по данным CNN, ударная группа Военно-морского флота США готова поразить цели в Сирии.