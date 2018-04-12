Задержку удара по Сирии объяснили ограниченными военными возможностями союзников США

16:08, 12 апреля 2018
Мир
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Эсминец США Donald Cook в Стамбуле / REUTERS

Об этом пишет обозреватель Новой газеты Павел Фельгенгауэр. Он отметил, что  военные возможности союзников США ограничены.

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"Крылатые ракеты Tomahawk, впрочем, есть только у британского флота, и то немного. Остальные союзники могут применить только авиацию, а для этого сначала американцы должны «открыть небо» в Сирии, разгромив и подавив сирийскую систему ПВО, которую Россия тщательно выстраивала последние несколько лет", - пишет он. По словам эксперта, вероятная гибель российских военных специалистов при таком сценарии "может привести к неуправляемой эскалации конфликта".

"В Москве, похоже, не очень даже понимают, откуда ждать удара, и потому зачем-то отслеживают передвижения ядерного авианосца «Гарри Трумэн», который вышел из Норфолка и направляется в Персидский залив, куда должен прийти в мае, когда ситуация с Думой уже разрешится так или иначе", - говорится в статье.

"Впрочем, Трамп явно настроен серьезно, и какой-то удар будет нанесен. Причем главная цель, наверное, не Асад, а Путин, которому Трамп, считающий себя мастером заключать сделки, явно пытается таким силовым путем навязать подходящее широкомасштабное соглашение", - подчеркнул Фельгенгауэр.

Как сообщал УНИАН, по данным CNN, ударная группа Военно-морского флота США готова поразить цели в Сирии.

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Теги: #Трамп#война в Сирии