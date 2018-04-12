CNN: ударная группа Военно-морского флота США готова поразить цели в Сирии

Специалисты отмечают, что Соединенные Штаты вряд ли будут рисковать американскими летчиками и, скорее всего, будут выбирать удары подводных лодок.

Два эсминца США, вооруженные крылатыми ракетами Томагавк, реактивные самолеты и подводные лодки находятся состоянии готовности нанести военный удар по целям в Сирии.

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Журналисты CNN отметили, что в дополнение к двум миноносцам, вероятно, у США также есть подводные лодки, расположенные у побережья Сирии, которые могут подготовить очень точные крылатые ракеты Томагавк - именно тот тип умных ракет, о которых президент США Дональд Трамп предупреждал в Twitter.

У США также есть истребители F-22, размещенные в Катаре, которые могут быть использованы в Сирии. Специалисты отмечают, что Соединенные Штаты вряд ли будут рисковать американскими летчиками и, скорее всего, будут выбирать удары подводных лодок.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отмечала в среду, 11 апреля, что ракетные удары остаются одним из многих вариантов на столе президента США.