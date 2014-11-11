Путин и Обама общаются в кулуарах саммита АТЭС (фото)

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Барак Обама продолжают общение на полях саммита АТЭС.

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"Путин и Обама продолжают общение в кулуарах форума", — сказал он журналистам во вторник, передает РИА Новости.

Накануне главы двух государств перекинулись парой фраз перед совместным фотографированием в спорткомплексе "Водный куб", где проходил торжественный прием от имени председателя КНР в честь лидеров экономик форума АТЭС.

Как рассказал журналистам Песков, тогда Путину и Обаме не удалось пообщаться — они лишь поприветствовали друг друга, обменявшись несколькими словами. Высокопоставленный представитель Белого дома также сообщил РИА Новости, что у президентов в ходе контакта в понедельник не было времени обсудить вопросы.