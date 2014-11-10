Путин опоздал на саммит в Пекине, а Обама помахал ему рукой

15:49, 10 ноября 2014
Мир
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Президент России Владимир Путин встретился с президентом США Бараком Обамой в Пекине на саммите АТЭС.

tsn.ua

Встреча Владимира Путина и Барака Обамы произошла, когда президент России, опоздав на несколько минут на церемонию фотографирования, вошел в небольшую комнату, где стояли все лидеры.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

Обама первым увидел Путина и в приветствии взмахнул рукой. Владимир Путин подошел к нему, они поздоровались и начали разговаривать. Разговор продолжался минут семь—восемь. После этого лидеры удалились на церемонию фотографирования.

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