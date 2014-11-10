Путин опоздал на саммит в Пекине, а Обама помахал ему рукой
Президент России Владимир Путин встретился с президентом США Бараком Обамой в Пекине на саммите АТЭС.
Встреча Владимира Путина и Барака Обамы произошла, когда президент России, опоздав на несколько минут на церемонию фотографирования, вошел в небольшую комнату, где стояли все лидеры.
Об этом сообщает Коммерсантъ.
Обама первым увидел Путина и в приветствии взмахнул рукой. Владимир Путин подошел к нему, они поздоровались и начали разговаривать. Разговор продолжался минут семь—восемь. После этого лидеры удалились на церемонию фотографирования.
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