На Кубе открыли первые курсы по борьбе с вирусом Эбола

Целью курсов станет противодействие возможному распространению болезни в странах Америки. Их создание были обговорено на состоявшихся в конце октября встречах специалистов по эпидемии из 34 стран региона, отмечает канал Telesur, на который ссылается РИА Новости.

В октябре план действий против распространения Эболы был согласован на встрече президентов и глав правительств стран, входящих в "Боливарианский альянс для народов нашей Америки" (АЛБА). Так, страны АЛБА договорились о введении в действие специальной совместной сети по эпидемиологическому мониторингу, об оказании помощи кубинским врачам-добровольцам, направленным в страны Африки для борьбы с заболеванием, усилении эпидемиологического контроля на границах и аэропортах.

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Общее число погибших от лихорадки Эбола, по данным ВОЗ, составило 4 тысячи 818 человек из 13 тысяч 42 зараженных. Самое большое число жертв зафиксировано в трех западноафриканских странах: Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Ранее ВОЗ заявила о прекращении эпидемии лихорадки Эбола в Нигерии и Сенегале. Организация также отметила, что распространение вируса Эбола в Либерии постепенно замедляется. ВОЗ считает, что вспышку вируса Эбола в Африке удастся ликвидировать за шесть-девять месяцев.

Куба стала первой страной, выразившей свою готовность направить врачей для противостояния распространению вируса. Всего о своей готовности поехать в Африку заявили примерно 15 тысяч кубинских медиков. В конце сентября власти Кубы объявили, что направят 461 врача в страны Африки для борьбы с вирусом Эбола, часть из них уже отправилась на Африканский континент.