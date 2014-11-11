На Западном берегу реки Иордан зарезали израильтянку

Это произошло рядом с одним из еврейских поселений. Нападавшего на женщину застрелил охранник, передает Русская служба Би-Би-Си.

Всего за несколько часов до этого около вокзала в Тель-Авиве был ранен ножом израильский военнослужащий.

Согласно израильской полиции, в обоих случаях нападавшие были палестинцами.

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В минувшие выходные в нескольких израильских городах со значительным арабским населением прошли демонстрации.

Недовольство протестующих было вызвано тем, что полиция застрелила молодого арабского мужчину, который угрожал полицейским ножом.