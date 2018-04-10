Присуждение Нобелевской премии по литературе из-за скандала оказалось под угрозой

Шведская академия, которая присуждает Нобелевскую премию по литературе, находится на грани самоликвидации.

Нобелевская премия по литературе присуждается с 1911 года, за это время ее лауреатами стали 114 человек. Сейчас ее присуждение оказалось под угрозой: если не в этом году, то в ближайшие годы может оказаться так, что решать, кому именно будет вручаться премия, а вместе с ней 8 млн шведских крон (около 777 тыс. евро), будет некому.

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Кризис вызван тем, что сразу три действительных члена Шведской королевской академии, которая называет лауреата, подали в отставку: писатель Клас Остергрен, литературовед Кьелл Эспмарк и историк Петер Энглунд, известный своей книгой о Полтавской битве, переведенной на несколько языков. Кроме них, прозаик Сара Стридсберг тоже заявила, что думает о том, чтобы выйти из Шведской академии. Если это произойдет, то, как считают шведские эксперты, Академия может оказаться на грани развала или самоликвидации, сообщает "Немецкая волна".

"С трудом можно себе представить, - пишет шведская газета Dagens Nyheter, - что все как-то наладится".

Если прибавить к нынешним "отставникам" тех членов Шведской академии, которые вышли из нее раньше, то всего остается 12 академиков из 18-ти. Выбираются они пожизненно, и отставка здесь ничего не меняет. То есть даже места тех, кто выбыл, остаются незанятыми до самой их смерти. Лишь потом они объявляются вакантными, и живущие академики (и только они) решают, кто их займет. Но для этого необходимо по уставу большинство в двенадцать голосов. Что означает: если еще кто-то подаст в отставку, кворум в любом случае обеспечен не будет.

А такая вероятность весьма реальна. Набирает обороты скандал вокруг известного шведского фотографа и режиссера французского происхождения Жан-Клода Арно. Почти два десятка женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. В ходе журналистского расследования выяснилось, что некоторые проекты Арно финансировались из нобелевского фонда. На это требуется, естественно, виза Шведской академии, а одним из ее членов является супруга Арно, поэтесса и драматург Катарина Фростенсон. Более того: оказалось, что она является вместе с мужем совладелицей культурного центра, который получал дотации от Академии, то есть фактически выплачивала деньги самой себе.

С осени 2017 года, когда появились первые публикации, связанные с Жан-Клодом Арно, Катариной Фростенсон и их клубом, супруги больше не появляются на публике, и в заседаниях Академии Фростенсон участия не принимает. Но друзья у нее там остались. В прошлый четверг вопрос о пребывании ее в Шведской академии был поставлен на голосование, но большинство академиков проголосовало против. Именно этим объясняется массовая отставка членов Шведской академии. В ближайшие дни ее секретарь, литературный критик Сара Даниус должна встретиться с королем Швеции, который официально является "верховным опекуном" Академии.

Шведская академия не первый раз становится объектом критики. В первую очередь, речь шла о неудачном или даже о необъективном выборе нобелевских лауреатов. Одни упрекают Академию в том, что она игнорирует "настоящих" писателей, отдавая предпочтение "политкорректному" выбору малоизвестных авторов, например, из Африки. Другие, наоборот, вменяют ей в вину то, что академики слишком часто выбирают представителей англоязычной литературы. Третьи недоумевают, почему премию, вопреки завещанию Нобеля, присуждают неписателям, например, Бобу Дилану или Дарио Фо.