В Норвегии вручили Нобелевскую премию мира
Премия досталась Международной кампании по запрещению ядерного оружия.
Нобелевскую премию мира 2017 года официально вручили Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Как сообщает "Радио Свобода", церемония награждения состоялась сегодня, 10 декабря, в норвежском Осло.
Согласно информации, исполнительный директор компании Беатрис Фин присутствовала на церемонии награждения в сопровождении Сэцуко Терлоу из Японии, пережившей атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году и стала активистом движения за уничтожение ядерного оружия.
Читайте также"Историческое событие": премия "Грэмми" не выдвинула ни одного белого певца на главную награду
Отмечается, что Нобелевскую премию мира присудили ICAN за "привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия" и ее "новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров".
Ранее Нобелевскую премию мира за 2016 год вручили президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу, который достиг соглашения об окончании в его стране гражданской войны, которая длилась более 50 лет.