В Норвегии вручили Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира 2017 года официально вручили Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Как сообщает "Радио Свобода", церемония награждения состоялась сегодня, 10 декабря, в норвежском Осло.

Согласно информации, исполнительный директор компании Беатрис Фин присутствовала на церемонии награждения в сопровождении Сэцуко Терлоу из Японии, пережившей атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году и стала активистом движения за уничтожение ядерного оружия.

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Отмечается, что Нобелевскую премию мира присудили ICAN за "привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия" и ее "новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров".

Ранее Нобелевскую премию мира за 2016 год вручили президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу, который достиг соглашения об окончании в его стране гражданской войны, которая длилась более 50 лет.