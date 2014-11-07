Следствие официально установило причину смерти актера Робина Уильямса



"Следователь округа Марин, штат Калифорния, официально постановил, что смерть Робина Уильямса наступила в результате самоубийства", — сообщает Росбалт со ссылкой на издание Variety.

Как показала экспертиза, перед смертью актер не употреблял алкоголь или наркотики, уточняет следствие.

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Уильямс скончался 12 августа на 64-м году жизни. Актер был найден мертвым в своем доме в Калифорнии. Полиция сообщила, что он покончил жизнь самоубийством.

Позже вдова Уильямса, Сьюзан Шнайдер, сообщила, что в последнее время он страдал болезнью Паркинсона на ранней стадии.

Она также добавила, что Уильямс перед смертью страдал от патологического чувства тревоги и от депрессии.