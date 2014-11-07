Впервые в истории Интерпол возглавил немец

Как передает Deutsche Welle, Шток заменил на посту генсека Интерпола американца Рональда Ноубла.

Бывший заместитель главы Федерального ведомства по уголовным делам Шток стал первым немцем, который возглавил Интерпол. Участники генеральной ассамблеи Международной организации уголовной полиции, которая проходит в Монако, единогласно проголосовали за кандидатуру 55-летнего Штока. На просьбу предыдущего генерального секретаря Интерпола Шток вступил на новую должность 7 ноября.

Читайте такжеИнтерпол получил запрос на задержание ЯнуковичаВыступая перед генеральной ассамблеей, Шток указал на значимость Интерпола в свете таких вызовов международному сообществу, как терроризм и преступления, которые выходят за пределы государственных границ. Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер выразил убеждение в том, что Интерпол под руководством Штока "продолжит укреплять свою первостепенную роль в борьбе с международной преступностью".