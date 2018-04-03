В Испании грузовик со слонами попал в ДТП, одно животное погибло (фото, видео)

10:27, 03 апреля 2018
Мир
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PolicíaLocalAlbacete

Как сообщает BBC, инцидент произошел на трассе близ города Альбасете в провинции Мурсия, когда грузовик со слонами врезалась в отбойник.

После ДТП животные вышли из грузовика и прогуливались по дороге. На слонах можно было заметить следы крови.

@PolicíaLocalAlbacete

В результате аварии одно из животных погибло, двое других получили ранения – у них повреждены ноги.

Раненых слонов поднимали с грузовика с помощью крана. Из-за этого движение по трассе перекрыли на два часа.

@PolicíaLocalAlbacete

Позже местные власти разместили видео со слонами, которые выжили – за ними осуществляется уход до полного выздоровления.

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Теги: #ДТП#Испания#слоны