В Испании грузовик со слонами попал в ДТП, одно животное погибло (фото, видео)
10:27, 03 апреля 2018Мир
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Раненых слонов поднимали с грузовика с помощью крана.
Через это движение по трассе перекрыли на два часа \ @PolicíaLocalAlbacete
На юго-востоке Испании грузовик, перевозивший пять цирковых слонов, попала в ДТП.
Как сообщает BBC, инцидент произошел на трассе близ города Альбасете в провинции Мурсия, когда грузовик со слонами врезалась в отбойник.
После ДТП животные вышли из грузовика и прогуливались по дороге. На слонах можно было заметить следы крови.
У слонов травмированные конечности \ @PolicíaLocalAlbacete
В результате аварии одно из животных погибло, двое других получили ранения – у них повреждены ноги.
Раненых слонов поднимали с грузовика с помощью крана. Из-за этого движение по трассе перекрыли на два часа.
В результате ДТП одна животное погибло \ @PolicíaLocalAlbacete
Позже местные власти разместили видео со слонами, которые выжили – за ними осуществляется уход до полного выздоровления.
Слоны на дороге: в Испании в аварию попал цирк
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