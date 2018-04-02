В центре Сочи загорелась жилая многоэтажка: большая часть здания полностью уничтожена огнем (видео)
19:38, 02 апреля 2018Мир
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Из здания эвакуировали 50 человек.
Пожару присужден повышенный ранг опасности / скриншот
В центре Сочи загорелся жилой пятиэтажный дом, огонь распространился по всей крыше.
По информации РИА Новости, пожар локализован на последнем этаже, который отведен под мансарду. Его ориентировочная площадь — 500 квадратных метров. Проводится эвакуация жильцов.
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Пожару присужден повышенный ранг опасности. На место направлены все городские экстренные службы. Официальной информации о причинах возгорания и возможных пострадавших пока нет.
По данным источника, из здания эвакуировали 50 человек.
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