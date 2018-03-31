Россия заинтересовалась ролью Франции в расследовании дела Скрипаля

Москву интересует, на каком основании к расследованию дела была вовлечена Франция.

Посольство России в Великобритании обратилось к британской стороне со списком вопросов, большинство из которых касаются роли Франции в расследовании отравления бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Читайте такжеДело Скрипаля: СМИ рассказали, какой из трех вариантов Трамп выбрал для ответа России

Москву интересует, на каком основании к делу была привлечена Франция, сообщается в документе, распространенном 31 марта российским МИДом.

«На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?» – таков один из вопросов российских дипломатов.

Как сообщал УНИАН, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Лондон обвинил Москву в покушении на Скрипаля и выслал 23 российских дипломата. Россия в ответ выслала 23 сотрудников британской дипмиссии с закрыла британский совет.

Москва все обвинения в деле Скрипаля в свой адрес отвергает.