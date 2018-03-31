Россия еще высылает более 50 британских дипломатов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что таким образом будет соблюден паритет.

Более 50 дипломатов и других сотрудников британских дипломатических миссий должны покинуть Российскую Федерацию, чтобы обеспечить паритет.

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Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Facеbook.

«Лондон выслал 23 российских дипломата. Москва ответила высылкой 23 британских дипломатов.

Лондон провёл кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран. На это Москва ответила так: «В порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании», - написала Захарова.

Она уточнила, что таким образом, «другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны».

Как сообщал УНИАН, ситуация вокруг отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании выдворило 23 российских дипломата и заявило о прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выслала такое же количество британских дипломатов.

После этого ряд стран заявил о решении выслать российских дипломатов.

В частности, США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

30 марта МИД РФ заявил об объявлении персонами «нон грата» дипломатов из 23 стран, включая Украину.

По данным агентства Reuters, по состоянию на 30 марта, Россия выслала 59 дипломатов из 23 стран, и оставляет за собой право принять соответствующие меры против еще четырех стран.