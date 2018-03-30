Россия высылает дипломатов нескольких стран

В РФ говорят, что эти меры носят зеркальный характер.

Москва высылает дипломатов ряда стран в качестве ответа на выдворение сотрудников российских диппредставительств из-за дела Скрипаля.

Так, Россию должны покинуть четверо польских дипломатов, три литовских, один латвийский, два итальянских, передает "РИА Новости".

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Также выдворяются два сотрудника нидерландской дипмиссии и эстонский военный атташе Тоомас Педа. Все они должны покинуть страну до 7 апреля.

Также МИД потребовал от Лондона уравнять суммарное число дипломатов и административных сотрудников с количеством россиян, которые работают в диппредставительствах в Британии. На это Лондону отводится месяц.

Как сообщал УНИАН, МИД России вызвал послов стран, которые выдворили российских дипломатов из-за инцидента в британском Солсбери, которое многие страны объявили нарушением норм международного права.

Ранее российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили на территории Великобритании в Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что российские спецслужбы причастны к покушению на убийство, в знак протеста Великобритания выслала 23 российских дипломатов.

Сейчас к высылке российских дипломатов присоединилось 28 стран, среди них и Украина, которая отозвала 13 россиян из российских ведомств.