Россия недооценила реакцию мира на отравление Скрипаля - МИД Британии

Также там отметили, что Москва просчиталась, полагая, что Запад не пойдет на решительные меры из-за зависимости от российского топлива.

Россия недооценила международную реакцию на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

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Выступая перед послами зарубежных стран в Лондоне, Джонсон сообщил, что к настоящему времени 27 государств решили выдворить российских дипломатов в связи с причастностью Москвы к отравлению, которую российские власти отрицают, передает Голос Америки.

«Эти выдворения отражают момент, когда внезапно кристаллизовалось некое ощущение, когда годы придирок и провокаций до предела истощили коллективное терпение, когда во всем мире, на трех континентах, появились страны, которые готовы заявить: хватит», – сказал он.

«Если Россия считает, что мы морально ослабли, настолько зависимы от углеводородов, что мы постоянно стремимся избежать рисков и настолько боимся России, что не посмеем ответить, вот их ответ», – добавил он.