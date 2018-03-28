В Кремле участников массовой высылки дипломатов РФ назвали "лишь частью мирового сообщества"

По словам Пескова, «до сих пор хоть немного адекватных или понятных доказательств или объяснений позиции, которая была занята официальным Лондоном, мы не видели».

В Кремле заявляют, что страны Запада, выславшие российских дипломатов, «это лишь часть мирового сообщества», и против них будут предприняты ответные шаги.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Во-первых, 20 или 30 стран - это лишь часть мирового сообщества. Мировое сообщество гораздо более многообразно и включает в себя гораздо большее количество стран», - сказал Песков.

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Он заявил, что не считает намерение России отстаивать свою позицию тупиковым путем.

«Действительно, это достаточно коллективное решение. Это проявление солидарности, в данном случае - квазисолидарности с Лондоном в теме, которая, с нашей точки зрения и по нашему убеждению, по-прежнему не имеет под собой никаких оснований, не имеет под собой никаких доказательств», - сказал Песков.

По его словам, «до сих пор сколь-нибудь адекватных или вразумительных доказательств или объяснений позиции, которая была занята официальным Лондоном, мы не видели».

«Никакой информации Лондон российской стороне не представлял. Сообщения, которые мы видели в СМИ, где утверждается, что именно эта информация была представлена в качестве основных аргументов, вряд ли выдерживают критику», - подчеркнул Песков.

По его мнению, даже среди стран, которые солидаризировались с Великобританией, есть государства, которые «по-прежнему полагают, что аргументация, представленная Лондоном, является слабой и недостаточной для таких серьезных обвинений в адрес Москвы».

На вопрос об ответных шагах Песков заявил: «Ожидать стоит своевременно, все будет сделано таким образом, чтобы это отвечало интересам Российской Федерации».

Как сообщал УНИАН, 27 стран и НАТО приняли решение выдворить 151 российского дипломата в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.