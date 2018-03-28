В США заявили, что 27 стран и НАТО выдворили 151 российского дипломата

В США предупредили о возможных дополнительных мерах из-за безрассудных и дестабилизирующих действий РФ.

В Государственном департаменте США заявили, что 27 стран и Организация Североатлантического договора (НАТО) приняли решение выдворить 151 российского дипломата в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Об этом на брифинге в Вашингтоне сказала пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науэрт, сообщает сайт ведомства.

"Вместе с нашим объявлением, вы видели беспрецедентную волну аналогичных действий и выдворений, совершенных другими правительствами, нашими глобальными партнерами и нашими союзниками", - заявила Науэрт.

"Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, НАТО и теперь 25 других стран на данный момент объявили о выдворении 151 российского сотрудника", - заявила пресс-секретарь.

При этом она привела статистику по некоторым странам. В частности, Украина решила выдворить 13 россиян, НАТО - 7, Франция, Германия, Польша, Канада - все по 4, Литва, Чехия, Молдова - по 3, Нидерланды, Дания, Албания, Италия, Испания, Австралия - все по 2, Румыния Эстония, Латвия, Хорватия, Швеция, Македония, Норвегия, Венгрия, Финляндия, Бельгия и Ирландия - все по 1.

Читайте такжеВ сети появилась презентация, на основании которой США и ЕС выслали российских дипломатов - СМИ

США выдворили 60 дипломатов, а Великобритания - 23.

Она подчеркнула, что США решили выдворить наибольшее количество дипломатов за один раз, чего не было раньше.

"Это свидетельствует о том, как серьезно мы относимся к угрозе, которую представляет Россия, и это является признаком нашей готовности ввести большую цену с целью реагирования на это и другие безрассудные и дестабилизирующие действия", - подчеркнула Науэрт.

Как сообщал УНИАН, Скрипаля и его дочь 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выдворила 23 британских дипломата.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заявила, что Британия не позволит РФ восстановить шпионскую сеть в Соединенном Королевстве.