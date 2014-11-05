ВОЗ: вспышку вируса Эбола в Африке можно ликвидировать за 6-9 месяцев

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что вспышку вируса Эбола в Африке удастся ликвидировать за шесть-девять месяцев, заявила директор Европейского регионального бюро ВОЗ Cюзанна Якаб (Zsuzsanna Jakab), передает РИА Новости.

"Есть некоторые положительные знаки того, что последствия принятых пока мер, например, в Либерии, показывают некоторое снижение (распространения вируса), но это нужно воспринимать осторожно. Вспышка (вируса) по-прежнему опережает ответ. Наш руководитель операции, который провел последние 48 часов в эпицентре эпидемии, по-прежнему считает, что вспышку можно победить — и это очень хорошая новость — в течение ближайших шести-девяти месяцев", — сказала Якаб на слушаниях в Европарламенте.

Читайте такжеВ ЮНИСЕФ рассказали о первом человеке, заразившемся вирусом Эбола

По данным Всемирной организации здравоохранения, число погибших от лихорадки Эбола в мире могло превысить 5 тысяч человек из 13 703 случаев заражения. Самое большое число жертв зафиксировано в трех западноафриканских странах: Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Ранее ВОЗ заявила о прекращении эпидемии лихорадки Эбола в Нигерии и Сенегале. Организация также отметила, что распространение вируса Эбола в Либерии постепенно замедляется.