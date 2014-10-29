Число жертв Эболы превысило 5 тысяч

Он отметил, что резкий рост числа заразившихся, о которых ВОЗ сообщает сегодня, связан с получением обновленных данных, а не с выявлением новых случаев.

По его словам, распространение болезни в Либерии постепенно замедляется. Ранее ВОЗ заявила о прекращении эпидемии лихорадки в Нигерии и Сенегале.

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Так, изоляция инфицированных Эболой пациентов до того, как болезнь разовьется до последней стадии, поможет эффективно справиться с эпидемией в Либерии. Таковы результаты исследования, опубликованные в издании Annals of Internal Medicine, передает MedNovelty. Либерия пострадала больше остальных государств: за прошедшие три месяца там зафиксировано более 3500 случаев инфицирования и свыше 2 тыс. смертей, сообщает Росбалт.

Ученые выяснили, что риск заражения Эболой зависит от величины вирусной нагрузки у отдельного пациента, а также от числа людей, с которыми зараженный контактирует. Дифференциация между оставшимися в живых и умершими важна, поскольку живые обычно достигают пиковой вирусной нагрузки спустя примерно 4 дня после развития симптомов, а затем вирусная нагрузка спадает.

У оставшихся в живых, как выяснилось, за время инфицирования была 32-процентная вероятность заразить как минимум одного человека. У погибших вирусная нагрузка в 100 раз выше, чем у выживших, причем эта нагрузка не снижается и после пика. В таких случаях вероятность заражения Эболой другого человека составляет 67%.