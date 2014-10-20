Нигерии удалось остановить лихорадку Эбола

В течение шести недель в стране не зафиксировали ни одного нового случая заражения, сообщает "Новое время" со сслыкой на BBC.

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Стране удалось быстро справиться с вирусом с момента его распространения в июле, когда зараженный либерийский дипломат завез его в страну.

Нигерия стала второй страной, которой удалось победить лихорадку Эбола. Несколькими днями ранее ВОЗ признала Сенегал первой западноафриканской страной, остановившей вспышку смертельно опасной лихорадки Эбола.

В то же время в аэропортах по всему миру ужесточают контроль за прибывающими из стран Западной Африки пассажирами.

Жертвами вируса Эбола в странах Западной Африки стали более 4,5 тыс. человек. Больше других пострадали Либерия, Гвинея и Сьерра-Леоне. Смертность от лихорадки достигает 70%.