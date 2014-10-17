В Сенегале остановлена вспышка лихорадки Эбола - ВОЗ

Распространение смертельно опасного вируса Эбола в Сенегале остановлено. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

"ВОЗ официально провозгласила конец эпидемии вируса Эбола в Сенегале. Организация приветствует усердие, с которым эта страна боролась с распространением вируса", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что соседство Сенегала с государствами, где эпидемия пока не ликвидирована, ставит страну в уязвимое положение и чревато новыми случаями заражения. Поэтому организация призывает власти страны сохранять бдительность и продолжать четко следовать правилам безопасности ВОЗ.

Читайте такжеРоссия усилит контроль в аеропортах из-за Эболы

Сенегал стал первой западноафриканской страной, где распространение вируса Эбола официально признано остановленным. При благоприятном развитии событий, следующей страной, где эпидемия будет считаться побежденной, может стать Нигерия. Окончательное решение по ней будет принято 20 октября.

Согласно установкам ВОЗ, вспышка вируса Эбола считается ликвидированной в том случае, если в стране не было зафиксировано новых случаев заражения на протяжении 42 дней. Это связано с тем, что инкубационный период вируса составляет в среднем 21 день. Для подтверждения успеха в борьбе с заболеванием специалисты настаивают на двойном сроке ожидания.

Читайте такжеВ США 75 медиков отправили на карантин из-за Эбола

Эксперты особо отметили оперативное реагирование экстренных служб, отслеживание контактов всех зараженных, их изоляцию и проверку, осуществленную в обеих странах. В связи с этим в ВОЗ считают, что, "если в Нигерии врачи с самого начала смогли взять вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, под контроль, то это возможно и в других странах". По их мнению, для этого требуется уделять повышенное внимание профилактическим мерам, а также обеспечению врачей необходимыми средствами защиты и оборудованием.