В Швейцарии 120 добровольцев примут участие в испытании вакцины против вируса Эбола

Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic одобрило запрос на проведение клинических испытаний экспериментальной вакцины против Эболы.

В заявлении организации, распространенном 28 октября, сообщается, что испытания препарата на основе аденовируса шимпанзе будут проводиться в университетской больнице Лозанны при поддержки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В них будут участвовать 120 добровольцев, сообщает Радио Свобода.

ВОЗ приветствовала решение Swissmedic, отметив, что это позволит в ближайшее время начать тестирование и применение препарата против Эболы.

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Клинические испытания начнутся на этой неделе, его первые результаты, как ожидается, станут известны в декабре.

Ранее сообщалось, что США подвергли частичной изоляции около десятка военнослужащих, вернувшихся из Западной Африки, где они помогали в строительстве инфраструктурных объектов, необходимых для борьбы с эпидемией лихорадки Эбола. Как сообщил в четверг представитель министерства обороны США, ни у одного из американских военных не обнаружено признаков болезни, вызванной вирусом Эболы, однако в целях предосторожности они будут в течение трех недель находиться под контролем и наблюдением врачей на американской военной базе в Италии.

По последним данным, жертвами Эболы стали около пяти тысяч человек. Большинство смертельных случаев приходится на Либерию, Сьера-Леоне и Гвинею.