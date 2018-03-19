Отравление Скрипаля: в Великобританию прибыли международные эксперты по химическому оружию

15:12, 19 марта 2018
Мир
259
Место отравления Сергея Скрипаля / REUTERS

Читайте такжеЕС требует от России раскрыть программу «Новичок» из-за отравления Скрипаля

«Эти образцы будут отправлены в авторитетные международные лаборатории, отобранных Организацией по запрещению химического оружия, для проведения тестов, результаты ожидаются минимум через две недели», – цитирует «Радио Свобода» заявление МИД Великобритании.

Как сообщал УНИАН, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в английском Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила Россию в причастности к покушению.

Премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, прекращении контактов на высоком уровне и проверке подозрительных банковских счетов россиян в качестве ответа на преступления. Москва отрицает обвинения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Великобритания#Сергей Скрипаль