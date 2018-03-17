Лондон прокомментировал высылку своих дипломатов из России

Отмечается, что ответ России не меняет обстоятельства дела – покушение на убийство двух человек на территории Британии.

Реакция России на меры Великобритании в ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не меняет позиции Лондона по этому делу.

Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на Sky News.

"Ответ России не меняет обстоятельства дела – покушение на убийство двух человек на территории Британии, за которое несет ответственность Россия при отсутствии альтернативного заключения", – говорится в заявлении МИД Британии.

В нем подчеркивается также, что у Лондона "нет разногласий с народом России".

"Мы продолжаем считать, что разрыв диалога между нашими странами не в наших национальных интересах", – сообщает британский МИД.

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Вызванному 17 марта в МИД России послу Великобритании в Москве Лори Бристоу передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с происшествием в городе Солсбери 4 марта российской стороной в ответ приняты ряд решений, сообщил в субботу МИД РФ.

Так, объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращается деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.

Как сообщал УНИАН, Москва официально объявила персонами нон-грата 23 британских дипломата.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия приостановит все запланированные контакты с Россией и в течение недели вышлет 23 российских дипломата.