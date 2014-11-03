"Газпромнефть" отрицает гибель топ-менеджеров компании из-за крушения Ми-2
08:52, 03 ноября 2014Мир
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Представителей топ-менеджмента компании "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" на борту вертолета Ми-2, потерпевшего крушение в Ямало-Ненецком автономном округе, не было.
Топ-менеджеры "Газпромнефти" в катастрофе не пострадали / УНИАН
Об этом в понедельник сообщил ТАСС начальник отдела по связям с общественностью "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Алексей Гнедин.
"Более подробная информация уточняется", - сказал он.
Следственно-оперативная группа во главе с начальником Новоуренгойского следственного отдела на транспорте вылетела в понедельник к месту крушения вертолета Ми-2, который упал в озеро Кумалито Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом ранее сообщила представитель уральского следственного управления на транспорте СК РФ Ирина Саркисян. "Они вылетели на вертолете ранним утром", - сообщила она.
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