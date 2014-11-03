"Газпромнефть" отрицает гибель топ-менеджеров компании из-за крушения Ми-2

Об этом в понедельник сообщил ТАСС начальник отдела по связям с общественностью "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Алексей Гнедин.

"Более подробная информация уточняется", - сказал он.

Следственно-оперативная группа во главе с начальником Новоуренгойского следственного отдела на транспорте вылетела в понедельник к месту крушения вертолета Ми-2, который упал в озеро Кумалито Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом ранее сообщила представитель уральского следственного управления на транспорте СК РФ Ирина Саркисян. "Они вылетели на вертолете ранним утром", - сообщила она.