В России в авиакатастрофе погиб глава подразделения "Газпромнефти" – СМИ

Как передает РИА "Новости", на борту вертолета мог находиться руководитель отдела компании "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".

По данным спасательного ведомства, в 13.10 (мск) поступило сообщение, что частный вертолет совершил вынужденную посадку.

Читайте такжеВсем пяти фигурантам дела об авиакатастрофе во Внуково предъявлены обвинения"На борту, предположительно, находился руководитель отдела ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", — заявил источник.