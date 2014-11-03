В России в авиакатастрофе погиб глава подразделения "Газпромнефти" – СМИ
07:25, 03 ноября 2014Мир
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Два человека погибли при вынужденной посадке частного вертолета Ми-2 в районе Еты-Пуровского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе.
На борту предположительно был руководитель отдела "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" / УНИАН
Как передает РИА "Новости", на борту вертолета мог находиться руководитель отдела компании "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".
По данным спасательного ведомства, в 13.10 (мск) поступило сообщение, что частный вертолет совершил вынужденную посадку.
Читайте такжеВсем пяти фигурантам дела об авиакатастрофе во Внуково предъявлены обвинения"На борту, предположительно, находился руководитель отдела ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", — заявил источник.
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