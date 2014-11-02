Пентагон отправит за границу около 500 тайных агентов
Министерство обороны США направит за рубеж около 500 сотрудников, работающих под прикрытием.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Washington Post. Главной задачей агентов станет сбор информации для Пентагона.
Читайте такжеСМИ: Антишпионское соглашение между Германией и США - на грани срыва
Представители службы будут размещены в самых напряженных районах мира, включая регионы Ближнего Востока, где действуют террористические группировки «Аль-Каида» и «Исламское государство».
В конце 2012 года планировалось, что Разведывательное управление министерства обороны США обучит и направит в зарубежные страны около тысячи новых сотрудников. Предполагалось, что они будут работать с ЦРУ и Командованием специальных операций США в составе антитеррористической миссии, в задачи которой входят вопросы по обеспечению национальной безопасности. Однако спустя 2 года план был пересмотрен.