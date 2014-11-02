Пентагон отправит за границу около 500 тайных агентов

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Washington Post. Главной задачей агентов станет сбор информации для Пентагона.

Читайте такжеСМИ: Антишпионское соглашение между Германией и США - на грани срыва

Представители службы будут размещены в самых напряженных районах мира, включая регионы Ближнего Востока, где действуют террористические группировки «Аль-Каида» и «Исламское государство».

В конце 2012 года планировалось, что Разведывательное управление министерства обороны США обучит и направит в зарубежные страны около тысячи новых сотрудников. Предполагалось, что они будут работать с ЦРУ и Командованием специальных операций США в составе антитеррористической миссии, в задачи которой входят вопросы по обеспечению национальной безопасности. Однако спустя 2 года план был пересмотрен.