Пятый по величине алмаз в мире продан на аукционе за $40 миллионов

Масса алмаза составляет 910 карат, он обладает очень высокой степенью прозрачности и почти не содержит примесей.

Пятый по величине алмаз в мире, «Легенда Лесото», был продан на аукционе в Антверпене за $40 млн.

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Об этом сообщила британская алмазодобывающая компания Gem Diamonds Ltd, которая и обнаружила этот драгоценный камень в начале этого года на своем руднике Летсенг в Лесото, передает kommersant.ru. Масса алмаза составляет 910 карат, он обладает очень высокой степенью прозрачности и почти не содержит примесей.

«Мы довольны итогами продажи выдающегося бриллианта, что доказывает исключительное качество “Легенды Лесото” самого по себе, а также подтверждает уникальное качество производства на алмазном руднике Летсенг», - прокомментировал результат аукциона генеральный директор Gem Diamonds Клиффорд Элфик.

По массе «Легенду Лесото» в мире опережают всего четыре алмаза: «Куллинан» (3106 каратов), обнаруженный еще в 1905 году, «Наш свет» (1109 каратов), «Эксельсиор» (995 каратов) и «Звезда Сьерра-Леоне» (968 каратов).