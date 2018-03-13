Спикер Госдумы РФ об отравлении Скрипаля: Тереза Мэй пытается отвести подозрения от себя

Володин обвинил власти и спецслужбы Британии в причастности к отравлению бывшего офицера российских спецслужб Скрипаля.

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин считает, что за отравлением бывшего офицера спецслужб РФ Сергея Скрипаля стоят власти и спецслужбы Великобритании. Об этом он заявил журналистам.

«Парламенту Великобритании следовало бы [в деле Скрипаля] разобраться и спросить с Терезы Мэй за эту ситуацию со всей строгостью. Явно совершенно, что к этому причастны органы власти, спецслужбы Великобритании», - цитирует его РБК. «Россия не только не имеет к этому отношения, но даже просто по определению никак не заинтересована, в том, чтобы такое происходило», - отметил Володин.

Читайте такжеОтравление Скрипаля: посла Великобритании вызвали в российский МИДСпикер Думы подчеркнул, что «Тереза Мэй очень неумело делает попытки отвести подозрения от британской стороны». «И хотелось бы, чтобы наши коллеги из парламента Британии не шли по этому пути, потому что вся ответственность за ситуацию, которая сложилась с гражданами России, покинувшими нашу страну, лежит на Британии», - уверен Володин.

Политик напомнил, что ранее также в Великобритании погибли экс-разведчик Александр Литвиненко и предприниматель Борис Березовский, «потому что как только с из стороны возникли попытки вернуться на Родину, с ними стали происходить несчастные случаи». «Не первый раз все эти темы возникают в Великобритании, и Тереза Мэй просто пытается взять и от себя отвести ответственность и подозрения», - резюмировал Вячеслав Володин.

Также председатель нижней палаты не исключил, что Государственная дума подготовит специальное заявление из-за выдвигаемых британской стороной обвинений после получения «дополнительной информации». «Конечно, этот вопрос будем всесторонне изучать и не исключаю, что свою точку зрения озвучим», - сказал Володин.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-глава ФСБ увидел в отравлении Скрипаля украинский след.