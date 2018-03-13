В России в отравлении экс-шпиона Скрипаля "увидели" украинский след

Экс-глава ФСБ рассказал, где, по его мнению, мог храниться газ "Новичок".

Нервно-паралитическое вещество из группы боевых газов под названием "Новичок", которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, могло храниться на территории любой бывшей республики СССР.

Об этом заявил бывший глава ФСБ России, член комитета Госдумы РФ по безопасности Николай Ковалев, передает "РИА Новости".

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"С учетом того, что хранилось это все на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключен и украинский след", - отметил он.

Ковалев также добавил, что покушение на Скрипаля нанесло России абсолютный вред. "А выгодоприобретатели — Англия, Америка и косвенно Украина, потому что она заинтересована в том, чтобы показать Россию такой страной-агрессором", - убежден экс-глава ФСБ.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. По словам премьера, это было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием "Новичок".

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.