В России в отравлении экс-шпиона Скрипаля "увидели" украинский след

12:52, 13 марта 2018
Мир
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Место отравления экс-агента ГРУ Скрипаля / REUTERS

Об этом заявил бывший глава ФСБ России, член комитета Госдумы РФ по безопасности Николай Ковалев, передает "РИА Новости".

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"С учетом того, что хранилось это все на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключен и украинский след", - отметил он.

Ковалев также добавил, что покушение на Скрипаля нанесло России абсолютный вред. "А выгодоприобретатели — Англия, Америка и косвенно Украина, потому что она заинтересована в том, чтобы показать Россию такой страной-агрессором", - убежден экс-глава ФСБ.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. По словам премьера, это было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием "Новичок".

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами. 

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Новость в сюжете: Отравление российского экс-шпиона Скрипаля
Теги: #отравление Скрипаля#экс-ГРУшник Скрипаль#газ Новичок