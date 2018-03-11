В Иране разбился частный турецкий самолет, погибли 11 человек

22:56, 11 марта 2018
Мир
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Самолет Bombardier Challenger 604 с бортовым номером TC-TRB / фото mcaviation.com.tr

Борт направлялся из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах в Стамбул, пишет Reuters.

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Он упал в гористой местности. К месту крушения направлены бригады спасателей, сообщил иранскому телевидению представитель экстренных служб страны.

На борту находились восемь пассажиров и трое членов экипажа. Все пассажиры погибли, сообщает глава турецкой гуманитарной организации «Красный полумесяц».

По данным турецкого издания Daily Sabah, разбившийся самолет был бизнес-джетом Bombardier Challenger 604 с бортовым номером TC-TRB; он принадлежал турецкой инвестиционной компании Başaran Holding.

На его борту находилась дочь председателя совета директоров компании Мина Башаран и семеро ее подруг. Они летали в Дубай на вечеринку по случаю предстоящей свадьбы Башаран.

На днях девушка опубликовала в инстаграм фото самолета с таким же бортовым номером, как у разбившегося бизнес-джета.

Best Weekend 💗👰🏼 #bettertogether #minasbachelorette

Публикация от Mina Başaran (@minabasaran)

Ранее УНИАН сообщал, что в Иране потерпел крушение самолет, на борту которого, по предварительным данным, были 66 человек. Он выполнял рейс из Тегерана в город Ясудж, расположенный на юго-западе страны.

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Теги: #авиакатастрофа#крушение самолета#Başaran Holding#Bombardier Challenger 604