Лондон готовит санкции против коррумпированных российских чиновников - СМИ

Сейчас со старшими министрами британского правительства ведутся консультации о внесении британской версии так называемого "акта Магнитского" в закон о санкциях, который сейчас проходит через парламент.

В Британии обсуждают введение санкций против россиян, подозреваемых в коррупции и злоупотреблениях в области прав человека – Лондон готовится запретить въезд нарушителям.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Sky News, представители консерваторов рассказали, что сейчас со старшими министрами британского правительства ведутся консультации о внесении британской версии так называемого "акта Магнитского" в закон о санкциях, который сейчас проходит через парламент.

"Акт Магнитского" был одобрен в США в 2012 году. Он направлен на наказание российских чиновников, причастных к смерти адвоката Сергея Магнитского, который расследовал коррупцию среди чиновников.

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Обсуждение возможного одобрения "акта Магнитского" в Британии началось еще до попытки убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Впрочем, считается, что дело Скрипаля сделает внесение "акта Магнитского" в закон более вероятным.

Издание The Telegraph сообщает, что глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд уже договорились, что Лондон предложит свою версию "акта Магнитского". В частности, готовятся ограничения, предусматривающие невыдачу виз и замораживание активов.

Как сообщалось, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон предупредил РФ о возможных санкциях, если будет доказана причастность России к попытке убийства экс-шпиона Сергея Скрипаля.