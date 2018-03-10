СМИ узнали о деталях шпионской жизни отравленного экс-ГРУшника Скрипаля

По данным СМИ, Скрипаль был завербован британской разведкой в 1995 году во время своей службы в Испании.

Бывший офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль был особо ценным агентом британской разведывательной службы MI-6.

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Как сообщает The Times со ссылки на источники в этой организации, Скрипаль был завербован MI-6 в 1995 году во время своей службы в Испании. Вскоре у него был диагностирован диабет и разведчику пришлось вернуться в Москву, однако сотрудничество с британской разведкой продолжалось. Он снабжал службу важной секретной информацией, к которой имел доступ как сотрудник ГРУ, в частности, передал британцам справочник с телефонами работников управления.

После увольнения из ГРУ Сергей Скрипаль продолжил сотрудничество с британской разведкой, поставляя Лондону информацию, полученную от бывших сослуживцев. Специально для встреч с ним MI-6 по схеме таймшер приобрела виллу в Малаге, за каждую встречу, которая длилась по 3-4 часа, он получал по $5–6 тыс. Отмечается, что однажды Сергей Скрипаль затребовал срочную встречу и потребовал $10 тыс., которые получил на следующий день.

В 2004 году экс-разведчик был арестован ФСБ РФ по обвинению в шпионаже и приговорен к 13 годам тюрьмы за государственную измену. В 2010 году его выдали в США по обмену на российских разведчиков, после чего он попросил убежища в Великобритании и поселился в городе Солсбери.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в Солсбери на скамейке в бессознательном состоянии. В настоящий момент они находятся в коме, а сотрудник полиции, посетивший дом Скрипалей спустя несколько часов после их обнаружения - в стабильно тяжелом состоянии, медицинская помощь оказана еще 18 людям. По словам экспертов, отравление вызвано нервно-паралитическим веществом, однако каким именно - не сообщается.

Отравление Сергея Скрипаля уже спровоцировало международный скандал: выступая в Палате общин, глава британского МИДа Борис Джонсон провел параллели между его делом и отравлением другого разведчика - Александра Литвиненко, который был убит при помощи радиоактивного полония в 2006 году. Министр отметил, что в случае, если выяснится, что отравление было совершено при участии России, это неизбежно повлечет новые санкции. Кроме того, Джонсон пригрозил бойкотом чемпионата мира по футболу, который пройдет в России этим летом.