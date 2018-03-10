Дело экс-шпиона Скрипаля: военные вывозят из Солсбери затронутые ядом автомобили

Британские военные проводят операцию по избавлению от яда города Солсбери.

Около 180 британских военнослужащих прибыли в город Солсбери, чтобы помочь в проведении обеззараживания территории. Военные должны вывезти в безопасное место затронутые ядом автомобили и другие предметы.

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Напомним, в Солсбери 4 марта были отравлены нервно-паралитическим ядом бывший агент российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В настоящее время они находятся в тяжелом состоянии в местном госпитале.

Власти также закрыли итальянский ресторан и паб, которые Сергей и Юлия Скрипаль посещали накануне их обнаружения в бессознательном состоянии. Они также закрыли кладбище, на котором похоронена супруга Скрипаля – Людмила и их сын Александр. Людмила скончалась в 2012 году от рака, Александр был кремирован в прошлом году, предположительно уйдя из жизни из-за болезни печени. Ему было 43 года, передает Голос Америки.

По неподтвержденным данным, тело Людмилы и урна с прахом Александра были эксгумированы.

Власти сообщили, что 21 человек в Солсбери обратились за медицинской помощью, поскольку пострадали от яда. Среди них – полицейский.