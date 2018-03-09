Собчак обвинила посольство Украины в РФ во лжи

Собчак назвала "неправдой" заявление украинского посольства в Москве о том, что они не не получали копию заявления с просьбой поехать в Крым.

Информация посольства Украины в России о том, что там не получали заявления Собчак с просьбой посетить Крым с материковой Украины является "неправдой".

Об этом кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила в интервью изданию Сибирь.Реалии.

"Я единственный российский политик, который официально запросил разрешение у властей Украины на въезд в Крым с украинской территории. Представители посольства Украины в России говорят, что не получали копию этого заявления, что является неправдой", - рассказала Собчак.

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Посольстве Украины в РФ опровергли заявление Собчак об обращении в дипмиссию за разрешением посетить временно оккупированный Крым.

Ранее Собчак в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила, что направила в Посольство Украины в РФ письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым.

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На вопрос ведущего, собирается ли она ехать в Крым накануне президентских выборов, Собчакответила, что поедет, но хочет въехать с территории материковой Украины.

"Я уже направила письмо в Посольство Украины, жду ответ. Если и поеду в Крым, то только с территории Украины. Считаю, что так правильно будет", - сказала она.

На уточняющий вопрос, зачем ей разрешение Украины, ведь там "российские избиратели", Собчакответила, что в Крыму планирует пообщаться с "разными людьми", в том числе и с крымскими татарами, которые не удовлетворены ситуацией на полуострове.

После этого ведущий заявил, что кроме крымских татар в Крыму много других людей, которые "хотели присоединиться к России".

"Что ты им скажешь, идите обратно в Украину?" - спросил ведущий.

"Нет, я им этого никогда не говорила и не скажу. Хотя от меня многие ожидают, что мы вернем Крым Украине. Но я такого никогда не скажу, потому что я понимаю, что есть люди, и это тоже правда, которые хотят быть в Крыму, который является частью России ", - ответила Собчак.