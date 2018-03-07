Путин говорит, что уже привык к статусу "мирового злодея"

При этом он отрицательно ответил на вопрос, задевает ли его такого рода высказывания.

Президент России Владимир Путин расказал, что его не задевает ярлык главного мирового злодея. Об этом он сказал в интервью для пропагандистского фильма «Мир и порядок 2018».

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При этом он отрицательно ответил на вопрос, задевает ли его такого рода высказывания.

«Нет, я к этому давно привык. Есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки. Этот маяк — интересы РФ. Если я чувствую, что я никуда не свернул, иду правильно, все остальное меня вообще не интересует. Просто меня это не отвлекает от решения задач, которые я считаю первостепенными для своей страны», — сказал Путин.

Напомним, ранее во время обсуждения Устава ООН постпред США Никки Хейли сказала, что власти некоторых стран «часто ссылаются на суверенитет, чтобы оправдать свое поведение». По ее словам, в Украине Россия остается «оккупирующей державой» и «дестабилизирующей силой». «Суверенные права нации являются фундаментальными. Но когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам Кима Чен Ына, Башара Асада и Владимира Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот», — заявила Хейли.