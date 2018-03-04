Президент Словакии допустил досрочные выборы из-за резонансного убийства журналиста

Президент Словакии инициирует проведение переговоров с политическими партиями для урегулирования ситуации с утратой доверия общества.

Президент Словацкой Республики Андрей Киска сегодня заявил о возможности проведения досрочных выборов для восстановления доверия общества к государству, пошатнувшемуся после ситуации с расследованием убийства в конце февраля журналиста Яна Куцяка и его невесты.

Как сообщает Reuters, Киска заявил, что начнет переговоры с лидерами политических партий относительно их видения, как восстановить доверие людей к своему государству.

Также президент Словакии говорит о варианте формирования нового правительства.

Ранее сообщалось, что в 25 городах Словакии прошли митинги с требованием расследования убийства журналиста Яна Куцяка, на улицы вышли тысячи людей.

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Журналист Ян Куцяк был застрелен вместе со своей невестой, по данным правоохранителей, в период с 22 по 25 февраля. Тело 27-летнего репортера и его подруги-сверстницы нашли в их доме в населенном пункте Велька Мача недалеко от города Трнава. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову.

Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста, который расследовал деятельность итальянской мафии на востоке Словакии и ее возможные связи с близким окружением премьер-министра Роберта Фицо. Итальянская сторона заявила, что к убийству может быть причастна крупная организованная преступная группировка «Ндрангета», базирующаяся на юге Италии. Журналиста похоронили 3 марта, его невесту - днем раньше.

Полиция 3 марта сообщила, что отпустила всех семерых задержанных итальянцев в связи с расследованием убийства, среди которых были люди с фамилиями и инициалами лиц, некоторые из которых схожи с именами итальянских бизнесменов - фигурантов последнего расследования Куцяка.