В Словакии похоронили убитого журналиста-расследователя (видео)

Полиция сообщила, что отпустила всех семерых задержанных итальянцев в связи с расследованием убийства Яна Куцяка и его подруги.

В словацком селе Штявник на севере страны, прошли похороны убитого в конце февраля журналиста-расследователя Яна Куцяка. Похоронили 27-летнего парня в костюме, в котором он планировал в мае жениться с убитой вместе с ним подругой-ровесницей Мартиной Кушнировой. Девушку похоронили днем ранее, также в свадебном платье, в северном поселке Грегоровце.

«Нападение на журналиста является и нападением на свободу нашей страны, мы не должны этого допускать», – сказал на прощальной службе в местном римо-католическом храме архиепископ Братиславы Станислав Зволенский, передает радио Свобода.

Сотни людей пришли, чтобы отдать последнюю дань уважения журналисту.

Полиция 3 марта сообщила, что отпустила всех семерых задержанных итальянцев в связи с расследованием убийства Яна Куцяка и его подруги.

Ранее сообщалось, что среди задержанных были люди с фамилиями и инициалами лиц, некоторые из которых являются схожими с именами итальянских бизнесменов – фигурантов последнего расследования Куцяка о деятельности итальянской мафии на востоке Словакии и ее возможных связях с близким окружением премьер-министра Роберта Фицо. Итальянская сторона заявила, что к убийству может быть причастна большая организованная преступная группировка «Ндрангета», базирующаяся на юге Италии.