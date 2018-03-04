В Италии проходят парламентские выборы

Согласно последним социологическим исследованиям, победу на выборах может одержать коалиция партий во главе с Берлускони.

В Италии в воскресенье, 4 марта, проходят парламентские выборы.

Как сообщает Deutsche Welle, избирательные участки открылись в 7:00 (8:00 по киевскому времени) и будут работать до 23:00.

По данным агентства dpa, принять участие в голосовании приглашены около 51 миллиона избирателей в Италии и за рубежом.

Согласно последним социологическим исследованиям, победу на выборах может одержать коалиция партий во главе с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Партии политика - «Вперед, Италия» (Forza Italia) и ее союзникам - правопопулистской «Лиге Севера» и националистической «Братья Италии» - прогнозируют поддержку от 35 до 37 процентов итальянских избирателей.

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Сам Берлускони не имеет права занимать государственные должности из-за судимости. Если его блок победит, он обещает выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра действующего главу Европейского парламента Антонио Таяни.

Популистское "Движение пяти звезд" (M5S), согласно опросам, может рассчитывать на около 27-29 процентов голосов избирателей. Политическую силу ныне возглавляет 31-летний Луиджи Ди Майо, бывший футбольный стюард и официант, который с 2013 года занимает должность вице-спикера нижней палаты итальянского парламента.

Левой коалиции во главе с правящей левоцентристской Демократической партией, возглавляемой бывшим премьером Маттео Ренци, также прогнозируют поддержку 27-29 процентов избирателей.

Во время нынешних выборов впервые будет применена смешанная мажоритарно-пропорциональная избирательная система. Предварительные результаты голосования ожидаются лишь в первой половине дня в понедельник, 5 марта.