После секс-скандала с проституткой Рыбкой Дерипаска купил себе гражданство Кипра

Дерипаска был одним из нескольких сотен человек, которые подали прошение о предоставление кипрского гражданства.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска купил гражданство Кипра. Об этом сообщают Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и британская газета The Guardian со ссылкой на документы.

Читайте такжеНавальный удалил с сайта расследование о Дерипаске и проститутке РыбкеПо информации OCCRP и The Guardian, Дерипаска был одним из нескольких сотен человек, которые подали прошение о предоставление кипрского гражданства. Согласно документам, его заявление одобрили.

Как отмечают OCCRP и The Guardian, российский бизнесмен получил паспорт не с первого раза. Первое прошение он подавал в 2016 году, но тогда ему отказали из-за расследования по отмыванию денег в Бельгии. Позже Дерипаска представил письмо от властей Бельгии, в котором говорилось, что «дело было закрыто из-за отсутствия доказательств». После этого Совет министров Кипра пересмотрел прошение российского бизнесмена.

Представитель Дерипаски подтвердил, что бизнесмен получил паспорт Кипра. Он объяснил это тем, что «широкий круг бизнес-интересов Олега Дерипаски подразумевает необходимость постоянных передвижений по миру​​​».

Кроме того, согласно документам, власти островного государства предложили гражданство другому российскому миллиардеру - Виктору Вексельбергу. Он, скорее всего, это предложение отклонил, так как его представитель настаивает, что у бизнесмена есть только российский паспорт.

Гражданство Кипра позволяет без визы посещать страны Евросоюза. Чтобы его получить, иностранцам предлагают инвестировать 2 млн евро в недвижимость страны или 2,5 млн евро в компании или государственные облигации.