Звездная российская проститутка Настя Рыбка просит политического убежища в США

Рыбка утверждает, что ранее к ней в полицию приходили сотрудники Интерпола, которые якобы заявили, что ее «очень хотят видеть в Москве».

Анастасия Вашукевич, более известная по расследованию российского оппозиционера Алексея Навального как Настя Рыбка, и ее приятель Александр Кириллов, известный как Алекс Лесли, просят политического убежища в США, сообщил Павел Юнко, который является их доверенным лицом.

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Он передал соответствующее письмо в посольство США в Бангкоке, где Рыбку и Лесли задержали в начале недели.

Юнко сообщил радио Свобода, что в настоящее время Рыбка и Лесли находятся в одном из полицейских участков столицы Таиланда. В течение 48 часов власти страны отправить их в Россию.

Накануне Настя Рыбка обратилась за помощью к «американским спецслужбам». В прямом эфире в Instagram она заявила о готовности рассказать определенные подробности вмешательства России в выборы президента США, если ей помогут с освобождением из-под ареста в Таиланде.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждается, что в августе 2016 года заместитель председателя правительства России Сергей Приходько провел несколько дней на яхте олигарха Олега Дерипаски у берегов Норвегии вместе с «девушками из эскорт-агентств». Это стало известно из Instagram и книжки одной из этих девушек, которая называет себя Настя Рыбка. Навальный считает «взяткой» то, что Дерипаска «катает на собственной яхте чиновника высшего ранга».

Дерипаска и Приходько назвали расследование Навального «провокацией». Представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен не делал ничего противозаконного и будет защищать свои честь и достоинство, в том числе в суде.

После публикации расследования Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) за размещение в социальных сетях его частных снимков, информации о его частной жизни и аудиозаписей его разговоров. 28 февраля Усть-Лабинский районный суд, который принял иск, передал его в другую инстанцию – Краснодарский районный суд – за день до назначенной даты рассмотрения.

26 февраля стало известно, что Вашукевич и ее приятеля Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, задержали в Таиланде за незаконное проведение «секс-тренинга». Позже их отпустили под залог, но сразу арестовали сотрудники таиландской миграционной службы. Рыбка утверждает, что ранее к ней в полицию приходили сотрудники Интерпола, которые якобы заявили, что ее «очень хотят видеть в Москве».