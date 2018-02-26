Пушечное мясо: в ЧВК "Вагнера" нашли группу украинцев (видео)

Журналисты, которые давно исследуют деятельность ЧВК, утверждают: служат там украинцы не только с подконтрольных боевикам территорий Донбасса.

История про наемников из ЧВК "Вагнера", погибших в Сирии, получила неожиданное продолжение. Так, среди жертв американского авианалета также был гражданин Украины Владимир Винограденко. Но оказалось, что он не единственный украинец, который воюет за деньги в российской военной компании.

В составе колонны, которую разбили силы коалиции, якобы была целая группа выходцев из Украины. Как утверждают боевики, чьи знакомые стали очевидцами события и уже давно служат в "ЧВК Вагнера", название группы говорит само за себя – "Карпаты". О подробностях задач этой группы рассказал боевик группировки "ДНР" Михаил Полинков в интервью сепаратистским медиа, передает "Радио Свобода".

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"Это атакующее ядро. Людей, которые имеют опыт боевых действий на Донбассе, посылают в самую "задницу". Вот они идут первыми – "Карпаты – Весна". Я не знаю почему, но их всегда как пушечное мясо, первыми посылают", – рассказал боевик.

В СБУ журналистам Донбасс.Реалии подтвердили, что такая группа существует. Службе безопасности удалось получить персональные данные почти двух тысяч наемников ЧВК "Вагнера". При этом количество идентифицированных украинцев с нелегальной частной военной компании – почти 40 человек.

"В Службе безопасности Украины есть информация, что во время формирования контингента так называемой ЧВК "Вагнера" для направления в Сирию отдельную группу лиц составляли именно выходцы из Украины, которые условно получили обозначение как группа "Карпаты", – сказал в комментарии Донбасс.Реалии руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.

Из публикаций российского издания "Фонтанка", которое уже несколько лет отслеживает деятельность "группы Вагнера", стало известно, что изначально подразделение «Карпаты» создавали для диверсий в тылу украинской армии. Но через слабую подготовку склада от этой идеи отказались. После чего украинцев переправили в Сирию.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании «Вагнер». По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнера» может достигать 600 человек.

В Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.